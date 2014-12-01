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Херсонские власти пообещали восстановить свет и связь в ближайшее время

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Причиной прекращения подачи воды и электричества была названа атака украинских диверсантов на ЛЭП.

В Херсонской области пообещали восстановить свет и связь в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Днем ранее, 6 октября, в администрации Херсонской области сообщили о прекращении подачи воды и электричества. Причиной была названа атака украинских диверсантов на ЛЭП.

Мы с этим боремся, и я думаю, что электричество и связь будут в ближайшее время восстановлены.

Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области

Ранее Стремоусов заявил, что ВСУ стягивают множество танков и бронемашин на херсонское направление.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

Теги: кирилл стремоусов, свет, связь, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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