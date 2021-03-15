Стремоусов: ВСУ стягивают множество танков и бронемашин на херсонское направление

Замглавы региона напомнил, что в Херсоне продолжается эвакуация жителей на левый берег и в другие регионы России.

Украинские войска стягивают множество танков и бронемашин на херсонское направление. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, значительные силы ВСУ стягиваются на подступах к региону. Стремоусов отметил, что в районе села Давыдов Брод была замечена колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV и "Козак-2".

Также замглавы региона напомнил, что в Херсоне продолжается эвакуация жителей на левый берег и в другие регионы России.

Ранее Стремоусов сообщал, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов