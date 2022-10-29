Врио главы ДНР Пушилин: есть успехи практически по всей линии соприкосновения в республике

Денис Пушилин рассказал о проведении СВО в регионе.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что у союзных сил есть успехи практически по всей линии соприкосновения на территории ДНР. Об этом чиновник сообщил подписчикам в собственном Telegram-канале. Эксперт пояснил, что российские войска занимают более выгодные позиции по сравнению с ВСУ и местными националистами.

Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед... Пока не идет речь об освобождении каких-то... населенных пунктов,... но сейчас важным является даже движение вперед. Денис Пушилин, глава ДНР

Официальный представитель министерства по обороне России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее отметил, что российские средства противовоздушной обороны за последние сутки проведения СВо на Украине сбили вертолет противника Ми-8, а также шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS и "Ураган".

Врио главы ДНР Пушилин: на Авдеевском направлении успешно развивается наступление.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.