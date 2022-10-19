Врио главы ДНР Пушилин: на Авдеевском направлении успешно развивается наступление

Глава ДНР рассказал о работе союзных сил по обеспечению безопасности региона.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об успешном наступлении союзных сил на авдеевском направлении. Соответствующей информацией с журналистами чиновник поделился в эфире телеканала "Россия-24".

На авдеевском направлении, я считаю, достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк, взаимодействует с батальоном "Сомали". Есть определенные успехи. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт пояснил, что на авдеевском направлении киевский режим удерживает позиции с 2014 года благодаря размещению собственных войск, размещенных на территории Авдеевского химического завода. Денис Пушилин отметил, что ВСУ обстреливают мирных жителей и инфраструктуру города Донецка и других населенных пунктов.

Пушилин заявил о контроле ситуации на линии соприкосновения в ДНР.

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