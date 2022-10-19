Пушилин заявил о контроле ситуации на линии соприкосновения в ДНР

В ДНР сообщили о новых обстрелах пригородов со стороны ВСУ.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что ситуация на линии соприкосновения в регионе на текущий момент полностью контролируемая. Об этом чиновник упомянул в ходе выступления в эфире проекта "Соловьев live".

На линии соприкосновения ситуация полностью контролируемая. Однако у противника по-прежнему остается возможность доставать до наших пунктов. Сегодня с утра у нас три района Донецка, Макеевка опять под обстрелом. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт пояснил, что все еще продолжается освобождение города Артемовск и прилегающих к нему территорий, а борьба ведется "за каждый клочок".

Пушилин назвал удары по инфраструктуре Украины адекватным ответом на террор Киева.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live