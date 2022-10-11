Пушилин назвал удары по инфраструктуре Украины адекватным ответом на террор Киева

Глава ДНР назвал Киев террористическим и фашистским режимом.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал удары Вооруженных сил России по критически важной инфраструктуре Украины адекватным ответом на террор Киева, который проводится в отношении жителей Донбасса и других русскоязычных областей и населения.

Это не может и не могло оставаться без ответа. Мы увидели реальный адекватный ответ. Или начало этих ответов - по сегодняшнему дню - в отношении этих террористических актов. Безусловно, это должно отразиться и на ситуации на линии фронта в целом. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт подчеркнул, что предпринимаемые властями Украины убийства политиков и военных, которые происходили в республиках Донецкой и Луганской народных областей, а также в Запорожской и Херсонской областях, являются терактами. Денис Пушилин уверен в том, что Донбасс сталкивается со свидетельствами откровенного терроризма и фашизма. Он добавил, что подобная деятельность со стороны киевского режима началась не только сейчас, а ведется на протяжении 8,5 лет.

Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на угледарском и марьинском направлениях.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

