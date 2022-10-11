Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на угледарском и марьинском направлениях

Глава ДНР рассказал об успехах наступления в ходе СВО.

Союзные силы продвигаются вперед на угледарском и марьинском направлениях. Соответствующей информацией в рамках вечернего видеообращения от 10 октября сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он пояснил, что в первом случае серьезную работу в регионе проводят специалисты из ОБТФ "Каскад" (оперативно-боевое тактическое формирование), при этом бойцам удается продвигаться в непростых условиям.

На угледарском направлении работает шахтерская дивизия. Касаемо марьинского направления: мы видим определенное продвижение, <...> работает первый армейский корпус Народной милиции, другие подразделения, в том числе и чеченские. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт напомнил жителям Донбасса о том, что продолжаются наступательные бои в городе Артемовске (Бахмут). Военными ведется зачистка близлежащих населенных пунктов от подразделений националистов и ВСУ. Союзные силы показывают успехи по авдеевскому направлению. Сейчас 11-ый полк и "Сомали" продвигаются к Первомайскому.

Пушилин: для украинского командования большие потери в частях стали нормой.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.