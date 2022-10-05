Пушилин: для украинского командования большие потери в частях стали нормой

Глава ДНР рассказал об операции в Артемовске.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что для украинского командования большие потери в военных частях стали нормой. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире проекта "Соловьев Live". Врио руководителя региона отметил, что боевые подразделения Вооруженных сил Украины отступают по городской черте Артемовска.

Я бы сказал, что это становится для них нормой. <...> Своих людей они не берегут, просто идут ва-банк, совершая не очень правильные поступки в плане стратегии. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт подчеркнул, что город Красный Лиман будет освобожден, как и вся оставшаяся территория ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live