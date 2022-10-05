Пушилин: Красный Лиман будет освобожден

Красный Лиман будет освобожден. С такой уверенностью в эфире проекта "Соловьев Live" заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник отметил, что аналогичное будущее ждет всю территорию региона.
Я понимаю, что освободим мы и Красный Лиман, безусловно, для нас это болезненная точка, очень болезненная. Ну и освободим впрочем, и все освобожденные территории в рамках новых субъектов Российской Федерации.
Денис Пушилин, глава ДНР
Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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