Пушилин: Красный Лиман будет освобожден

Красный Лиман будет освобожден. С такой уверенностью в эфире проекта "Соловьев Live" заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник отметил, что аналогичное будущее ждет всю территорию региона.

Я понимаю, что освободим мы и Красный Лиман, безусловно, для нас это болезненная точка, очень болезненная. Ну и освободим впрочем, и все освобожденные территории в рамках новых субъектов Российской Федерации.

Денис Пушилин, глава ДНР