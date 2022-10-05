Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об отступлении Вооруженных сил Украины в Артемовске. Соответствующее заявление чиновник сделал во время интервью Владимиру Соловьеву в эфире его проекта. Эксперт пояснил, что киевский режим и его солдаты на текущий момент не располагают возможностями по удержанию боевых позиций.
Мы фиксируем, что в самом Артемовске противник отступает. Взятие Артемовска создает очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населенных пунктов.
Денис Пушилин, глава ДНР
Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Россией.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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