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Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске

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Глава ДНР рассказал о том, что Киев не имеет необходимых сил для атаки по направлению.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об отступлении Вооруженных сил Украины в Артемовске. Соответствующее заявление чиновник сделал во время интервью Владимиру Соловьеву в эфире его проекта. Эксперт пояснил, что киевский режим и его солдаты на текущий момент не располагают возможностями по удержанию боевых позиций.

Мы фиксируем, что в самом Артемовске противник отступает. Взятие Артемовска создает очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населенных пунктов.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Россией.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: артемовск, всу, денис пушилин, днр, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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