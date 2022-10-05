Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Россией

Глава ДНР рассказал о российском гражданстве для жителей региона.

Паспортный контроль и досмотр на бывшей границе ДНР с Россией пока сохраняется, однако с 00 часов 5 октября отменяется таможенный пост в регионе. Соответствующее заявление в видеообращении к народу сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник добавил, что федеральные власти и власти региона планируют в ближайшее время разместить совмещенный КПП, что позволит гражданам максимально облегчить пересечение границы.

Но на каком-то этапе у нас будет все же паспортный контроль на границе и будет контроль на перевозку запрещенных предметов. В первую очередь это касается оружия, боеприпасов, взрывчатки. Денис Пушилин, глава ДНР

Также Денис Пушилин добавил, что паспорта граждан ДНР больше выдаваться не будут, а население будет получать российское гражданство и документы. Власти региона полностью изменит подход к удостоверениям личности в соответствии с законами РФ.

Пушилин: юристы адаптируют законы ДНР под стандарты России.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

