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Пушилин: юристы адаптируют законы ДНР под стандарты России

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Глава ДНР рассказал, что процесс уже ведется.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что местные юристы полностью синхронизируют и адаптируют законодательство ДНР под стандарты РФ. Соответствующее заявление чиновник сделал в своем видеообращении к народу, размещенном в его Telegram-канале. Он пояснил, что работа над этим уже ведется. Специалист рассчитывает на то, что процесс будет завершен максимально быстро.

Поэтому по всем направлениям сейчас работают юристы, работают усиленно, не имея примеров даже подобных, потому что во многом прецедентов не было даже в мире. 

Денис Пушилин, глава ДНР

В Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: денис пушилин, днр, донбасс, закон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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