В Донецке выстроились очереди за российскими паспортами

Желающих получить новые документы стало больше после итогов референдумов.

Жители Донецка выстроились в очереди за российскими паспортами. Об этом сообщает "РИА Новости".

Желающих оформить новые документы увеличилось после того, как решением Конституционного суда признать жителей ДНР гражданами РФ. Эту информацию подтвердили сотрудники миграционной службы.

Отметим, что российские паспорта выдают в ДНР уже несколько лет. До недавнего времени паспорт могли получить только граждане республики.

Ранее мы сообщали, что Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР.

Видео: РИА Новости