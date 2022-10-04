Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР

Ранее глава Чечни также получил награду от властей ЛНР.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин наградил главу ЧеЧни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР. Об этом чиновники написал в собственном Telegram-канале. Он пояснил, что вручал награду в руки соотечественников российского губернатора "с благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса". Он добавил, что для него также большой честью стало получить высшую награду Чеченской Республики – орден Кадырова. Денис Пушилин добавил, что между ДНР и Чечней установились "братские взаимоотношения". Он рассчитывает, что эти связи со временем только укрепятся.

Напомним, что ранее Рамзану Кадырову было присвоено звание героя ЛНР.

Путин подписал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.