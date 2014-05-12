Участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" вместе с семьями посетили военную выставку в "Манеже"

Культурологический модуль будет сквозным направлением всего периода обучения.

Участники кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" начали знакомство с системой городского управления в сфере культуры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Культурологический модуль будет сквозным направлением всего периода обучения. Участников программы ждут различные мероприятия в городских театрах, музеях и библиотеках. Первая встреча в "Манеже" была приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На выставку "ВЕЛИКАЯ СТРАНА – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 1941-1945" будущих управленцев пригласили вместе с членами их семей. Участники программы смогли погрузиться в особенности культурно-просветительской работы, а затем вместе с близкими посетить экспозицию.

Ранее мы рассказывали, что по данным организаторов программы "Время героев Санкт-Петербурга", самый молодой кандидат — 24 года, а самому возрастному — 68 лет. Из числа подавших заявки 23% уже уволены в запас. По профилю образования большинство участников имеют дипломы в технической сфере и строительстве (29%), далее следуют юриспруденция (15%), экономика (14%), военные специальности (14%), медицина (7%) и педагогика (5%). Более 70% кандидатов состоят в браке.

Видео: Telegram/ Александр Беглов