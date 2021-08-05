В рамках программы "Время героев Санкт-Петербурга" проведена деловая игра по рассмотрению обращений предпринимателей

Подобные занятия помогают будущим управленцам быстрее адаптироваться к гражданской службе и применять свой стратегический опыт в мирной жизни.

Обучение по региональной программе "Время героев Санкт-Петербурга" вышло на новый практический уровень. Для слушателей третьей группы кадрового проекта было организовано нестандартное занятие в формате деловой игры.

В рамках игры "Рассмотрение обращений в Комитете по развитию предпринимательства" участники на время примерили на себя роли сотрудников госоргана. Перед ними стояла задача проанализировать реальный рабочий процесс, выявить в нем неэффективные этапы и потери, а затем предложить конкретные варианты оптимизации деятельности ведомства.

Один из спикеров образовательной программы отметил высокую эффективность таких интерактивных методов при подготовке ветеранов специальной военной операции к работе в госсекторе. По его словам, подобные занятия помогают будущим управленцам быстрее адаптироваться к гражданской службе и применять свой стратегический опыт в мирной жизни.

Напомним, региональный проект реализуется по инициативе губернатора с 2024 года. Его цель – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной власти и государственных компаниях Санкт-Петербурга.

От передовой до госслужбы: лейтенант Антон Себелев прошел отбор в программу "Время героев Санкт-Петербурга".

Видео: Правительство петербурга