В Санкт-Петербурге стартовало обучение финалистов первого потока кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга"

Инициатива направлена на поддержку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни.

Как отметил губернатор города Александр Беглов в официальном сообщении на своей странице во "ВКонтакте", программа разработана так, чтобы ветераны СВО смогли получить разносторонние знания и практические навыки, необходимые для успешной работы в органах государственной власти.

Образовательный курс включает шесть модулей. Первый из них посвящён применению психологии в управленческой деятельности. Слушатели знакомятся с методами мотивации сотрудников, основами командообразования и способами конструктивного разрешения конфликтов.

— Мы изучили такие разделы психологии, как стресс-менеджмент, управление конфликтами, управление своей личной ресурсностью. И все эти качества нам, без сомнения, пригодятся на государственной службе и в жизни, — рассказал Азамат Кисаханов, участник программы.

— Очные занятия неимоверно интересные, специалисты — незаурядные, это люди с богатым педагогическим и жизненным опытом, достигшие немалых высот в своей профессии, — добавил Михаил Миличкин.

Программа включает наставничество от опытных специалистов и сочетает теорию с практической подготовкой. Открыт приём заявок на второй поток — подать заявку можно до 31 мая на официальном сайте проекта: gov.spb.ru/vremyageroev.



