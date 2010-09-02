Участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" завершили изучение основ государственного и муниципального управления

В ходе второго модуля экспертами для участников СВО выступили руководители исполнительных органов государственной власти города, учреждений и организаций Северной столицы, а также учёные городских высших учебных заведений.

Первый поток участников программы "Время героев Санкт-Петербурга" завершил изучение основ государственного и муниципального управления. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Первый поток участников программы "Время героев Санкт-Петербурга" завершил 7 июня прохождение второго модуля учебной программы Корпоративного университета городской Администрации. Модуль включал изучение системы государственного и муниципального управления и содержал комплекс дисциплин, посвящённых основам конституционного права, вопросам нормативно-правового регулирования, ключевым направлениям кадровой политики, а также системе ценностей государственных гражданских служащих.

Необходимые знания и навыки, полученные в рамках важного второго модуля, участники "Времени героев Санкт-Петербурга" смогут применить их на практике в городских и муниципальных органах власти. Александр Беглов, губернатор

В ходе второго модуля экспертами для участников СВО выступили руководители исполнительных органов государственной власти города, учреждений и организаций Северной столицы, а также учёные городских высших учебных заведений.

Помимо лекционных занятий слушатели прошли стажировки в нескольких комитетах и отраслевых профильных подразделениях. Позднее слушателям будут назначаться наставники из числа руководителей и членов правительства Петербурга.

Для участников СВО, которые имеют высшее образование и управленческий опыт, продлён приём анкет до 30 июня для участия во втором потоке программы "Время героев Санкт-Петербурга". Подать заявку можно на официальном сайте.

Фото: Telegram/ Александр Беглов