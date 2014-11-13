Время подачи заявок на программу "Время героев Санкт-Петербурга" продлили до 30 июня

Все кандидаты на прохождение программы – участники специальной военной операции, в звании от рядового до полковника.

На новый поток кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" подано более 500 заявок. Было принято решение продлить приём заявок до 30 июня. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Все кандидаты на прохождение программы – участники специальной военной операции, в звании от рядового до полковника. Всё больше действующих участников СВО готовы пройти отбор – сегодня такие анкеты составляют 74% от общего числа. Поэтому приём заявок было решено продлить до конца июня.

Считаем важным дать возможность каждому, кто готов продолжать работать на благо города и страны, заявить о себе. Александр Беглов

Подать заявку можно на сайте.

Ранее замглавы администрации Красногвардейского района стал участник СВО. Александр Рожков будет курировать вопросы спорта, культуры, молодежной политики и работу общего отдела администрации. Кроме того, он продолжит обучение по программе.

Фото: Telegram/ Александр Беглов