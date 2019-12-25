Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент. Об этом сообщили представители российского посольства в Вашингтоне в Twitter. Специалисты отметили, что представитель дипломатического ведомства решительно отверг обвинения коллег в адрес Москвы.
Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепе, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве.
твит посольства РФ в Вашингтоне
Ранее бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии в Twitter-аккаунте написало о том, что намерены вызвать временного поверенного Москвы ради того, чтобы высказать ему обеспокоенность из-за действий, которые Москва предпринимает для дестабилизации обстановки на территории евроатлантического региона.
Госдеп будет следить за процессом завершения маневров России у границ с Украиной.
Фото: Pixabay.com
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