Российский дипломат отверг обвинения США.

Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент. Об этом сообщили представители российского посольства в Вашингтоне в Twitter. Специалисты отметили, что представитель дипломатического ведомства решительно отверг обвинения коллег в адрес Москвы.

Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепе, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве. твит посольства РФ в Вашингтоне

Ранее бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии в Twitter-аккаунте написало о том, что намерены вызвать временного поверенного Москвы ради того, чтобы высказать ему обеспокоенность из-за действий, которые Москва предпринимает для дестабилизации обстановки на территории евроатлантического региона.

Госдеп будет следить за процессом завершения маневров России у границ с Украиной.

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