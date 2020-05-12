Вратаря "Крыльев Советов" оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику властей России

Об этом сообщил бывший футболист команды.

Экс-нападающий "Крыльев Советов", а ныне блогер Евгений Савин в своем Instagram-аккаунте рассказал о сумме штрафа, которую наложил футбольный клуб из Самары на вратаря Евгения Фролова.

Вы оштрафовали Фролова на 1,4 миллиона рублей за правду - позорище, которое вам навязали из Кремля. После того, как получили подзатыльник аппарата. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ? Для меня ясно одно: любить клуб и приезжать в Самару - желание не пропадет никогда, а ходить на футбол в Самаре - пропало. Евгений Савин, блогер

Отметим, Евгений Савин играл в составе "Крыльев Советов" с 2008 по 2011 год. Он провел за клуб 101 матч и забил 23 гола.

Напомним, 27 апреля вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов раскритиковал власти России в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги". Клуб из Самары выступил с заявлением, в котором обещал оштрафовать игрока за нарушение пункта своего контракта и причинение ущерба интересам команды.

Ранее депутат Государственной Думы Игорь Лебедев поддержал Евгения Фролова, заявив, что к его словам надо прислушаться.

Видел: YouTube / Футбольный Биги