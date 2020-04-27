Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов раскритиковал власти России

Он считает, что заявления президента по телевизору - это пустословие.

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги" поделился мнением о текущей обстановке в России и режиме самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

То, что говорит президент по телевизору - это все пустословие. Я общаюсь с бизнесменами. Никогда банк не даст тебе отсрочку по кредиту. Кредитных каникулы нет. Президент сказал "надо", но его никто не слушает. Мне люди пишут про займ денег на кредиты. Я говорю: "А как же кредитные каникулы?" Мне отвечают, что банки требуют еще больше". То есть, ты попадаешь на штраф, а денег заплатить нет, потому что нет ничего. И что делать? Таких моментов, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому - их миллиард. В футболе команда слушает своего лидера, если капитан сказал - надо делать. А здесь, когда президент России говорит сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по телевидению - зло. Евгений Фролов, вратарь "Крыльев Советов"

Вратарь перешел в самарский клуб из "Сочи" в феврале 2020 года. Всего в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) он провел четыре матча и пропустил пять голов.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Крылья Советов" находятся в зоне вылета, на 15-месте. Команда Миодрага Божовича набрала 22 очка.

Ранее стало известно, что руководство РПЛ рассматривает два варианта возобновить нынешний сезон. Также обсуждался вопрос о том, что будет в случае невозможности доиграть чемпионат России.

Видео: YouTube / Футбольный Биги