Депутат Игорь Лебедев поддержал вратаря "Крыльев Советов", раскритиковавшего власти России

Он считает, что надо прислушаться к его словам.

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал высказывания вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова, раскритиковавшего власти России. Клуб из Самары выступил с заявлением, в котором обещал оштрафовать Фролова за нарушение пункта своего контракта и причинение ущерба интересам команды.

Фролов сказал то, о чем люди разговаривают на кухне. Наказывать за это - неправильно, потому что личная позиция Евгения имеет право быть. На мой взгляд, нужно прислушаться и что-то поменять. Вся Европа находится в режиме самоизоляции, но полиция на улицах нужна для того, чтобы помогать гражданам, а не для того, чтобы закручивать руки, затаскивая в автозаки. Наказывают у нас в стране за нарушение уголовного, административного кодекса. Он что-то нарушил, кого-то оскорбил, оклеветал? Нет. Фролов высказал свою точку зрения. И мы как депутаты обязаны к ней прислушаться. Игорь Лебедев, депутат Госдумы РФ

Евгений Фролов перешел в "Крылья Советов" из "Сочи" в феврале 2020 года. Всего в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) вратарь провел четыре матча и пропустил пять голов.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Крылья Советов" находятся в зоне вылета, на 15-месте. Команда Миодрага Божовича набрала 22 очка.

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Видео: YouTube / Футбольный Биги, FOOTBALL COMPANY, ЛДПР Марий Эл