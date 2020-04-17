Василий Уткин сравнил Владимира Путина с хромой уткой

По его словам, распоряжения президента России уже не так важны.

Футбольный комментатор Василий Уткин в интервью YouTube-каналу "Алеся Бацман" поделился своим мнением о поправках в Конституцию Российской Федерации.

Есть такая гипотеза, что из-за всех перемен в конституции, в частности и обнулении президентских сроков, многие стали смотреть на Путина как на хромую утку. Уже не так важны его распоряжения, как важно разобраться в том, что будет позже. Василий Уткин, футбольный комментатор

Напомним, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции Российской Федерации, в том числе с учетом поправки депутата Валентины Терешковой, которая дает право действующему президенту принимать участие в выборах. Президент России Владимир Путин одобрил поправку с условием ее рассмотрения Конституционным судом, чтобы она не противоречила Конституции.

Ранее Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на баттл, чтобы его "унизить".

Видео: YouTube / Алеся Бацман