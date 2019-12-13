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Василий Уткин вызвал Владимира Соловьёва на баттл, чтобы его "унизить"

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Он обозначил, что телеведущий "точно абсолютно зассыт".

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьёва на баттл, чтобы его "унизить". Он предложил провести очный словесный поединок. Вызов Уткин опубликовал в своём YouTube-канале после того, как Соловьёв назвал его психически больным в ответ на критику федеральных властей.

По словам Уткина, дело зашло слишком далеко.

Я думаю, что нам пора встретиться по правилам версус-баттла. Честного словесного боя.

Василий Уткин, журналист

Он сказал, что Соловьёв должен защищать не политику, не экономику, не истину, а себя. Спортивный журналист пообещал поставить Соловьёва на то место, которое он занимает. При этом Уткин обозначил, что телеведущий "точно абсолютно зассыт", потому что уязвим.

Василий Уткин также назвал Владимира Соловьёва "маршалом пропаганды".

Ранее Уткин заявил, что ему " такое государство не нужно".

Видео: Youtube/ Василий Уткин 

Теги: баттл, соловьев, уткин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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