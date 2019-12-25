Его не устраивает то, что он сидит дома " за свой счёт" и якобы по своему желанию.

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин заявил, что ему " такое государство не нужно". Мнением он поделился в эфире телеканала " Дождь", где обсуждались карантинные меры в России.

Уткина не устраивает то, что он сидит дома " за свой счёт" и якобы по своему желанию — при этом он обязан оплачивать коммунальные услуги и налоги.

Это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет 30? - задался вопросом журналист.

Он добавил, что разочарован данным обстоятельством.

Ранее Роман Павлюченко прокомментировал конфликт Артема Дзюбы и Василия Уткина.