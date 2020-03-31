Вратарь "СКА-Невы" занял седьмое место в рейтинге драфта НХЛ-2020

Он стал единственным россиянином в топ-10.

Эксперт телеканала TSN Крэйг Баттон представил новый рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) на 2020 год.

Один из российских игроков вошел в первую десятку. Им стал вратарь петербургской "СКА-Невы" и молодежной сборной России Ярослав Аскаров, занявший седьмое место. Лидером рейтинга стал канадский форвард Алексис Лафренье.

Отметим, что в этот список также попал нападающий "СКА-1946" Марат Хуснутдинов, занявший 55-е место.

Напомним, Ярослав Аскаров стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России. Вратарь провел на турнире пять матчей и пропустил 10 шайб. 27 ноября 2019 года Аскаров дебютировал в КХЛ и помог СКА обыграть "Сочи" со счетом 4:2.

Ранее стало известно, что руководство СКА планирует продлить контракты с пятью игроками.

Фото: ska.ru