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Вратарь "СКА-Невы" занял седьмое место в рейтинге драфта НХЛ-2020

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Он стал единственным россиянином в топ-10.

Эксперт телеканала TSN Крэйг Баттон представил новый рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) на 2020 год.

Один из российских игроков вошел в первую десятку. Им стал вратарь петербургской "СКА-Невы" и молодежной сборной России Ярослав Аскаров, занявший седьмое место. Лидером рейтинга стал канадский форвард Алексис Лафренье.

Отметим, что в этот список также попал нападающий "СКА-1946" Марат Хуснутдинов, занявший 55-е место.

Напомним, Ярослав Аскаров стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России. Вратарь провел на турнире пять матчей и пропустил 10 шайб. 27 ноября 2019 года Аскаров дебютировал в КХЛ и помог  СКА обыграть "Сочи" со счетом 4:2.

Ранее стало известно, что руководство СКА планирует продлить контракты с пятью игроками.

Фото: ska.ru

 

Теги: драфт, молодежная хоккейная лига, национальная хоккейная лига, хк ска-нева, ярослав аскаров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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