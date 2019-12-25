Вратарь "Локомотива" Антон Коченков рассказал о ситуации с зарплатами игроков команды

Клуб хочет снизить зарплаты, игроки выступают против.

Вратарь московского "Локомотива" Антон Коченков ответил на вопрос о сокращении зарплат игрокам на время паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), вызванной эпидемией коронавируса.

"Клуб хочет снизить зарплаты, футболисты этого не хотят. Не хотел бы комментировать ситуацию в "Локомотиве", у нас хотят урезать зарплаты, идет разговор. Надеюсь, что мы доиграем этот сезон чемпионата России", - сказал Коченков в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, по итогам встречи с руководством клуба, которая прошла 4 апреля, игроки "Локомотива" отказались от понижения зарплаты.

Ранее стало известно, что руководство "Зенита" сократит зарплату игрокам и тренерскому штабу на 50 процентов.

Фото: fclm.ru