"Зенит" сократит зарплату игрокам и тренерскому штабу на 50 процентов

Информацию подтвердил гендиректор клуба Александр Медведев.

По информации агентства "РИА Новости", руководство "Зенита" договорилось с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат на время паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим), вызванной эпидемией коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Сегодня завершились переговоры с игроками и тренерским штабом "Зенита" по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение", - сказал Медведев.

Первым клубом в РПЛ, чьи игроки согласились на понижение зарплаты, стал московский "Спартак".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая.

Ранее стало известно, что футболисты "Локомотива" отказались от понижения в зарплате.

Фото: fc-zenit.ru