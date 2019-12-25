Игроки "Локомотива" отказались от понижения в зарплате

Переговоры с гендиректором клуба завершились взаимными упреками.

Как сообщает портал Metarating, 4 апреля прошла встреча гендиректора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе с игроками клуба.

Кикнадзе предложил сократить зарплаты на 40 процентов до конца паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), вызванной эпидемией коронавируса. Игроки, в свою очередь, подняли вопрос о продлении контрактов до конца чемпионата, поскольку у некоторых соглашения истекают нынешним летом. Гендиректор "Локомотива" заявил, что об этом предстоит думать тогда, когда появятся примерные сроки возобновления сезона.

Обе стороны, по словам источника, обменялись упреками, в результате чего футболисты отказались от предложения руководства клуба. Следующий раунд переговоров должен пройти сегодня, 6 апреля.

Напомним, московский "Спартак" стал первым клубом РПЛ, чьи футболисты согласились на понижение зарплат.

Ранее стало известно, что руководство "Зенита" ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров.

Фото: fclm.ru