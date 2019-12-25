Процесс планируют завершить в течение недели.

Врачи в Петербурге начали получать задержанные коронавирусные доплаты. Об этом порталу "Фонтанка" 13 февраля рассказали в городском комитете по здравоохранению. В Смольном отметили, что закрытие задолженностей началось, процесс могут завершить в течение недели.

За декабрь долги стали выплачивать 12 февраля. В комитете отдельно отметили, что случившееся не связано с передачей полномочий по выплатам комитету по соцполитике – это отдельные истории.

В начале февраля стало известно, что медики получили федеральную надбавку через Фонд социального страхования (ФСС), а городскую – еще нет. Схожее сообщение поступало перед Новым годом – тогда из-за перерасчета некоторые получили лишь треть от прежних доплат, кому-то из врачей не выплатили ничего.

Фото: Piter.tv