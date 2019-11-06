Диетологи рассказали, кому нельзя есть хурму

Поздняя осень - время созревания хурмы. Однако, насыщенный йодом, магнием и калием фрукт, стоит есть далеко не всем. Об этом изданию "Вечерняя Москва" заявили диетологи.
Диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, рассказала, что хурму нельзя есть больным с камнями в почках, так как фрукт обладает мочегонным эффектом. Также стоит воздержаться от употребления хурмы людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой.
Нутрициолог Наталья Прохорова отметила, что из-за высокого содержания глюкозы и сахара диабетикам хурму надо употреблять ограниченно. В противном случае хурма может вызвать сильный выброс инсулина.
Однако, диетологи заверяют, что хурма приносит больше пользы для организма. В ней содержится большое количество микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В.
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Видео: YouTube/ Margaret Badore, Noal Farm
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