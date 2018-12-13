Турецкие врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию

Из-за этого женщина потеряла близнецов.

В Турции 35-летняя Серпил Баги (Serpil Baga) подала в суд на врачей, которые перепутали беременность со злокачественной опухолью. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2018 году у женщины обнаружили и удалили опухоль одного из яичников. Через три месяца у нее повысился уровень хорионического гонадотропина. Этот гормон вырабатывается во время беременности, а также может говорить о раке матки. При обследовании в матке Серпил Баги нашли две, как считали врачи, злокачественные опухоли длиной 12 и 19 см. Их планировали удалить, однако за несколько дней до операции у женщины произошел выкидыш.

Оказалось, что врачи приняли за рак зародыши близнецов. Причиной выкидыша стала химиотерапия. Женщина и ее муж считают, что медики допустили халатность и должны быть за это наказаны.

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