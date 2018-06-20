В Японии выписали младенца, который родился с весом 258 г

Матери сделали кесарево сечение на 24-й неделе по медицинским показаниям.

В Японии выписали из больницы мальчика, который родился с весом 258 г. Об этом сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.

Ребенок родился в октябре 2019 года. Из-за гипертонии матери пришлось сделать кесарево сечение на 24-й неделе. После рождения мальчика поместили в инкубатор. Его сосуды были настолько тонкими, что врачи даже не могли вводить инъекции внутривенно.

Медики, которые выходили младенца, подчеркнули, что для Японии уровень выживаемости младенцев с весом менее 1 кг составляет 90 %. Однако выхаживать детей с весом менее 300 г, особенно мальчиков, в разы труднее.

На момент выписки вес мальчика составил 3,37 кг. Этот ребенок смог побить рекорд другого самого маленького младенца, также родившегося в Японии. Вес предыдущего рекордсмена был равен 268 г.

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