Японские врачи выходили мальчика весом 268 граммов

Он за полгода набрал почти 3 килограмма и теперь самостоятельно может пить материнское молоко.

Мальчик, родившийся весом 268 граммов в августе 2018 года в токийской больнице при Университете Кэйо, выписан из учреждения, так как по истечении полугода его организм стал развиваться нормально, он больше не нуждается в постоянной помощи врачей. Об этом сообщило агентство Kyodo.

С августа по февраль малыш смог набрать почти 3 килограмма и теперь может самостоятельно пить материнское молоко. Мальчик не рос в утробе матери из-за аномалии, поэтому на 24 недели беременности врачи сделали матери кесарево сечение. При весе в 268 граммов малыш помещался на двух ладонях. Врачи в отделении интенсивной терапии с помощью специального оборудования помогали ему дышать и питаться.

Ребенка официально зарегистрируют в реестре американского Университета Айова, как самого маленького младенца мужского пола, которому удалось выжить. Ранее, в 2009 году, в Германии родился мальчик, он весил 274 грамма. Самая крохотная девочка также родился в Германии и весила 252 грамма.

В мире было всего 23 случая, когда ребенок весом меньше 300 грамм смог выжить. Почти все из них девочки и только четверо - мальчики.

Фото: courtesy of Keio University Hospital