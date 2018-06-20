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В Ленинградском зоопарке показали фотографии с загорающими лемурами
Сегодня, 18:00
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Alena_Zinovieva

В Ленинградском зоопарке показали фотографии с загорающими лемурами

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Эти снимки умилили сотни пользователей интернета.

В Петербурге настало долгожданное потепление. Солнышку обрадовались не только люди, но и обитатели Ленинградского зоопарка. Самыми смелыми оказались лемуры. Они вышли из домиков на свежий воздух, чтобы принять солнечные ванны. Снимки с милыми животными появились в Instagram зверинца.

За несколько часов забавные фото набрали несколько сотен отметок "Нравится". Пользователи интернета отметили "кайфушность" и "очаровашность" этих животных. Свои эмоции они высказали в комментариях под постом:

Ранее мы писали, что в Ленинградский зоопарк привезли карликовых игрунков.

Фото: Instagram / spbzoopark

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Теги: животные, лемуры, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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