В Ленинградском зоопарке показали фотографии с загорающими лемурами

Эти снимки умилили сотни пользователей интернета.

В Петербурге настало долгожданное потепление. Солнышку обрадовались не только люди, но и обитатели Ленинградского зоопарка. Самыми смелыми оказались лемуры. Они вышли из домиков на свежий воздух, чтобы принять солнечные ванны. Снимки с милыми животными появились в Instagram зверинца.

За несколько часов забавные фото набрали несколько сотен отметок "Нравится". Пользователи интернета отметили "кайфушность" и "очаровашность" этих животных. Свои эмоции они высказали в комментариях под постом:

Ранее мы писали, что в Ленинградский зоопарк привезли карликовых игрунков.

Фото: Instagram / spbzoopark