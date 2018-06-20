В Ленинградский зоопарк привезли карликовых игрунков

Животные прибыли из Чехии.

Инспекторы Россельхознадзора в Пулково проверили карликовых игрунков, которые прибыли в Петербурге из Чешской республики. Ветеринарный контроль забавные обезьянки прошли без особых проблем, сообщает пресс-служба ведомства.

Милые животные прибыли из Чехии в Ленинградский зоопарк. Ветеринары на пропускном пункте убедились в том, что животные здоровы. Документы также были оформлены грамотно и никаких нареканий не вызвали.

Из Пулково карликовые игрунки уже едут в новый дом в Ленинградском зоопарке.

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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзоа по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям