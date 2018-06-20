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В Ленинградский зоопарк привезли карликовых игрунков
Сегодня, 12:23
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nastya960

В Ленинградский зоопарк привезли карликовых игрунков

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Животные прибыли из Чехии.

Инспекторы Россельхознадзора в Пулково проверили карликовых игрунков, которые прибыли в Петербурге из Чешской республики. Ветеринарный контроль забавные обезьянки прошли без особых проблем, сообщает пресс-служба ведомства. 

Милые животные прибыли из Чехии в Ленинградский зоопарк. Ветеринары на пропускном пункте убедились в том, что животные здоровы. Документы также были оформлены грамотно и никаких нареканий не вызвали. 

Из Пулково карликовые игрунки уже едут в новый дом в Ленинградском зоопарке.

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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзоа по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

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Теги: животное, карликовые игрунки, ленинградский зоопарк, обезьяна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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