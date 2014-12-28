Врачи ответили на основные аргументы антиваксеров на конференции в Петербурге

Участники конференции рассказали, что после года массовой прививочной кампании заметная часть петербуржцев по-прежнему не поддерживает идею вакцинации от COVID-19.

На конференции Futuremed в Петербурге медики обсудили основные аргументы противников вакцинации от коронавируса. Этой дискуссии посвятили отдельную сессию с участием экспертов. Об этом 14 ноября сообщает РБК Петербург.

Участники конференции рассказали, что после года массовой прививочной кампании заметная часть петербуржцев по-прежнему не поддерживает идею вакцинации от COVID-19.

Главным аргументом антипрививочники выдвигают недостаточную изученность вакцин. По словам врачей, сама технология производства векторных препаратов, к которым относится, "Спутник V", достаточно хорошо исследована и именно это позволило создать вакцину в короткие сроки.

Другое опасение антипрививочников - риск умереть после вакцинации или получение тяжелых осложнений. Как рассказали медики, "после" не значит "вследствие". Человек может привиться, уже заболев, и скончаться до того, как вакцина успеет сработать. Врачи отмечают, что прямой связи между прививкой и летальным исходом в таком случае нет.

Медики признают, что вакцина не даёт гарантии стопроцентной защиты от ковида, но значительно снижает риск заражения и тяжёлого течения болезни. Прививка от туберкулеза работает похожим образом - всего лишь помогает младенцам не умереть от этой болезни.

Возможные угрозы здоровья потомству также не будут спровоцированы прививкой, потому что все вакцины - не "живые", используемые в них частицы вируса в организме не размножаются и не вызывают инфекционных процессов.

По словам одной из участниц дискуссии, биолога Антонины Обласовой, мы выбираем между тем, чтобы заболеть и совершенно точно получить риски сейчас и, возможно, в будущем; и вакцинироваться, защитив себя сейчас, и получить какие-то маленькие скромные риски после вакцинации.

Ранее в Выборге обсудили эпизоотическую обстановку. В регионе остается угроза распространения оспы овец и коз в связи с выявлением очага данного заболевания в Волосовском районе.

Фото: Piter.tv