В Выборге обсудили эпизоотическую обстановку

В регионе остается угроза распространения оспы овец и коз в связи с выявлением очага данного заболевания в Волосовском районе.

В Выборге прошло заседание противоэпизоотической комиссии по недопущению возникновения очагов заболевания оспой овец и коз на территории Выборгского района. В мероприятии приняли участие представители профильных комитетов администрации, ветеринарной службы, Роспотребнадзора, МЧС России и др. Вел заседание первый замглавы районной администрации Михаил Павлов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

И.о. начальника станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района Александр Русских рассказал собравшимся об эпизоотической обстановке на территории Ленобласти. В частности, он сообщил, что в регионе остается угроза распространения оспы овец и коз в связи с выявлением очага данного заболевания в Волосовском районе.

Кроме этого, Александр Русских рассказал о том, что закуплена вакцина против оспы овец и заразного узелкового дерматита для вакцинации имеющегося поголовья. Прививочная кампания уже началась. По данным на 9 ноября, в Выборгском районе вакцинировано более 1500 овец и коз.

В завершение заседания первый зам главы районной администрации Михаил Павлов отметил, что сегодня наше муниципальное образование является благополучным по эпизоотическому состоянию, и акцентировал внимание на том, что профилактические меры – вакцинирование, а также строгое соблюдение требований по содержанию животных помогут противостоять угрозе возникновения заболеваний.

Ранее в Выборгском районе усилили контроль за соблюдением антиковидных ограничений.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО