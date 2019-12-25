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В Выборгском районе усилили контроль за соблюдением антиковидных ограничений
Сегодня, 14:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборгском районе усилили контроль за соблюдением антиковидных ограничений

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Увеличено количество проводимых проверок масочного режима. Рейды проводятся на предприятиях сферы торговли и услуг, в общественном транспорте.

Для содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию района в Выборге усилен контроль за соблюдением введенных на территории региона антиковидных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Увеличено количество проводимых проверок масочного режима. Рейды проводятся на предприятиях сферы торговли и услуг, в общественном транспорте. В ночное время контролируется соблюдение заведениями общественного питания, ночными клубами ограничений.

В частности, с участием представителей комитета цифрового развития Ленобласти и комитета экономики и инвестиций администрации Выборгского района проведена проверка предприятий АО "Приборостроитель" и ООО "Трафо" на Данилова, 15.

Замечаний не выявлено. Соблюдение масочного режима зафиксировано на уровне 100%. Проведено 3 профилактические беседы.

Пешие патрули 2 ноября также проверили предприятия и организации Выборга на соблюдение введенных антиковидных ограничений. 

Фото: pexels

Теги: коронавирус, ограничения
Категории: Выборг, Лента новостей,

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