Врачи: опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Об этом сообщают СМИ.
Медики пришли к такому выводу после трёхнедельного наблюдения актрисы. По словам инсайдеров, её состояние поддерживают исключительно медикаментами. В данный момент актриса прибывает в стабильно тяжёлом состоянии. Заворотнюк находится в отделении терапии частной московской клиники
Рядом с ней постоянно находится ее директор и родственники.
Напомним, что медики значительно уменьшили отёк мозга. В данный момент, Анастасия Заворотнюк находится с родными в палате терапевтического отделения. Врачи продолжают оказывать ей необходимое лечение. Медики оценивают состояние актрисы как тяжёлое.
Ранее мы сообщали о том, что друг Анастасии Заворотнюк, журналист Сергей Майоров заявил, что актриса перенесла вторую операцию.
Видео:instagram/ a_zavorotnyuk
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