Врачи: опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна

Сейчас Заворотнюк в стабильно тяжёлом состоянии.

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Об этом сообщают СМИ.

Медики пришли к такому выводу после трёхнедельного наблюдения актрисы. По словам инсайдеров, её состояние поддерживают исключительно медикаментами. В данный момент актриса прибывает в стабильно тяжёлом состоянии. Заворотнюк находится в отделении терапии частной московской клиники

Рядом с ней постоянно находится ее директор и родственники.

Напомним, что медики значительно уменьшили отёк мозга. В данный момент, Анастасия Заворотнюк находится с родными в палате терапевтического отделения. Врачи продолжают оказывать ей необходимое лечение. Медики оценивают состояние актрисы как тяжёлое.

Ранее мы сообщали о том, что друг Анастасии Заворотнюк, журналист Сергей Майоров заявил, что актриса перенесла вторую операцию.

Видео:instagram/ a_zavorotnyuk