Заворотнюк перенесла вторую операцию

Об этом заявил друг актрисы, журналист Сергей Майоров.

Друг Анастасии Заворотнюк, журналист Сергей Майоров заявил, что актриса перенесла вторую операцию. Об этом мужчина рассказал в эфире телеканала НТВ.

По словам Майорова, врачи ознакомились с результатом гистологии, и появилась надежда на то, что все может обойтись. Он подчеркнул, что болезнь, о которой писали СМИ, не является окончательным диагнозом.

Сейчас рядом с актрисой находятся муж и пиар-директор. Тем временем больницу оцепили фанаты, "люди с иконами, маги, экстрасенсы".

Анастасия Заворотнюк попала в больницу в конце прошлого месяца. По предварительным данным, у актрисы диагностировали четвертую стадию рака мозга — глиобластому. В настоящий момент артистка чувствует себя лучше. Ее перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее мы писали, что онкобольная Заворотнюк перенесла трепанацию черепа.

Видео: Instagram/ a_zavorotnyuk