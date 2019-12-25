Характер влияет на здоровье через психологические и поведенческие механизмы.

Врачи объяснили опасность сарказма. Об этом пишет издание "Профиль" со ссылкой на исследование медиков из Университета Теннесси в США.

Для наблюдения они выбрали 2,3 тысячи пациентов, которые перенесли инфаркт. Исследование показало, что люди с негативными чертами характера, такими как цинизм, сарказм, раздражительность, негодование, имели больше шансов скончаться от второго инфаркта в течение двух лет после первого.

Причина в том, что, по предположениям учёных, характер влияет на здоровье через психологические и поведенческие механизмы.

У людей с плохим характером увеличилось время свертывания крови, увеличился уровень адреналина. цитата из исследования

У подобных пациентов выше уровень холестерина и триглицеридов, у них увеличена сердечная реактивность. Также настроение человека влияет на его гормональную систему.

Ранее правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам.

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