Врачи объяснили опасность сарказма. Об этом пишет издание "Профиль" со ссылкой на исследование медиков из Университета Теннесси в США.
Для наблюдения они выбрали 2,3 тысячи пациентов, которые перенесли инфаркт. Исследование показало, что люди с негативными чертами характера, такими как цинизм, сарказм, раздражительность, негодование, имели больше шансов скончаться от второго инфаркта в течение двух лет после первого.
Причина в том, что, по предположениям учёных, характер влияет на здоровье через психологические и поведенческие механизмы.
У людей с плохим характером увеличилось время свертывания крови, увеличился уровень адреналина.
цитата из исследования
У подобных пациентов выше уровень холестерина и триглицеридов, у них увеличена сердечная реактивность. Также настроение человека влияет на его гормональную систему.
Ранее правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам.
Фото: pixabay.com
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