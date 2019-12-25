  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Сегодня, 10:55
83
matveyvn

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

0 0

Соответствующее постановление кабмина уже подписано.

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, соответствующее постановление кабмина уже подписано.

Выплаты положены врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые по работе контактируют с больными COVID-19. На стимулирующие будут выделены дополнительные средства из бюджета.

Ранее Мишустин поздравил с юбилеем директора музея "Царское село".

Теги: выплаты медикам, мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии