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Мишустин поздравил с юбилеем директора музея "Царское село"
Сегодня, 13:27
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IRINA_CHALKINA

Мишустин поздравил с юбилеем директора музея "Царское село"

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Политик отметил, что  Ольга Таратынова также ведет широкую научно-исследовательскую и реставрационную деятельность.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с юбилеем директора музея "Царское село" Ольгу Таратынову. Об этом сообщает ТАСС.

Многие годы вы возглавляете знаменитый музей-заповедник „Царское Село", бережно сохраняете исторический облик его дворцов и парков, уникальные коллекции произведений искусства, открываете миллионам людей удивительную красоту и особую атмосферу

Михаил Мишустин, премьер-министр.

Напомним, что Ольга Таратынова руководит музеем-заповедником "Царское Село" с 2008 года. 

Ранее мы сообщали о том, что по каналу Грибоедова проплыл необычный арт-объект с десятками петуний.

Фото:Piter.TV

Теги: директор гмз царское село ольга таратынова, мишустин, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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