В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с юбилеем директора музея "Царское село" Ольгу Таратынову. Об этом сообщает ТАСС.
Многие годы вы возглавляете знаменитый музей-заповедник „Царское Село", бережно сохраняете исторический облик его дворцов и парков, уникальные коллекции произведений искусства, открываете миллионам людей удивительную красоту и особую атмосферу
Михаил Мишустин, премьер-министр.
Напомним, что Ольга Таратынова руководит музеем-заповедником "Царское Село" с 2008 года.
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Фото:Piter.TV
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