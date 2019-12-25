Политик отметил, что Ольга Таратынова также ведет широкую научно-исследовательскую и реставрационную деятельность.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с юбилеем директора музея "Царское село" Ольгу Таратынову. Об этом сообщает ТАСС.

Многие годы вы возглавляете знаменитый музей-заповедник „Царское Село", бережно сохраняете исторический облик его дворцов и парков, уникальные коллекции произведений искусства, открываете миллионам людей удивительную красоту и особую атмосферу Михаил Мишустин, премьер-министр.

Напомним, что Ольга Таратынова руководит музеем-заповедником "Царское Село" с 2008 года.

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Фото:Piter.TV