По каналу Грибоедова проплыл необычный арт-объект с десятками петуний

В будущем организаторы акции хотят превратить город в большой сад.

Днем 13 сентября в центре Петербурга можно было увидеть необычный плавучий арт-объект. Корабль с 240 петуньями, командой художников и ученых на борту проплыл по каналу Грибоедова. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

На борту корабля уместились три куратора: Наталья Фёдорова, Артур Константинов и Лаура Родритез. С помощью лодки-дрона, придуманной специалистами ИТМО, они собрали пробы воды для дальнейшего мониторинга. Вместе с людьми на корабле были десятки горшков с петуньями. Их во время самоизоляции вырастила петербургская художница Наталья Балабанова.

Основная идея такого необычного путешествия заключается в том, чтобы город превратился в большой сад. Для этого людям необходимо научиться отслеживать происходящее вокруг и контролировать состояние воздуха и воды.

Акция "Пангардения" прошла в рамках всемирно известного фестиваля технологического искусства Европы Ars Electronica. Первоначально событие было запланировано на 11 сентября. Участники акции должны были проплыть от реки Ждановки до канала Грибоедова, 54, а в акватории Невы развернуть на борту парус и спроецировать на него изображение из-под воды.

В последний момент маршрут и планы пришлось изменить из-за погодных условий. Задуманное не удалось реализовать из-за сильного ветра и волн. Дрон мог бы утонуть.

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Видео: YouTube / pangardenia