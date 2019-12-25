На Всероссийской Студвесне Петербург взял спецприз и пять наград

Фестиваль проходил в Ростове-на-Дону.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что Петербург завоевал спецприз на масштабном фестивале "Российская студенческая весна", который проходил в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Команда из пяти петербургских студентов заняли первые места в номинациях "Битбокс", "Авторская песня", "Цирковое искусство". Также третье место в Cheer Dance Show заняли Needles. Региональная программа получила специальный приз за оригинальный саундтрек: жюри понравилось сочетание классического и современного искусства.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка памяти Георгия Тараторкина.

Фото: vk.com/studvesnarsm