На Всероссийской Студвесне Петербург взял спецприз и пять наград

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что Петербург завоевал спецприз на масштабном фестивале "Российская студенческая весна", который проходил в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".
Команда из пяти петербургских студентов заняли первые места в номинациях "Битбокс", "Авторская песня", "Цирковое искусство". Также третье место в Cheer Dance Show заняли Needles. Региональная программа получила специальный приз за оригинальный саундтрек: жюри понравилось сочетание классического и современного искусства.
Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка памяти Георгия Тараторкина.
Фото: vk.com/studvesnarsm
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