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На Всероссийской Студвесне Петербург взял спецприз и пять наград
Сегодня, 22:40
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smirenny

На Всероссийской Студвесне Петербург взял спецприз и пять наград

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Фестиваль проходил в Ростове-на-Дону.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что Петербург завоевал спецприз на масштабном фестивале "Российская студенческая весна", который проходил в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Команда из пяти петербургских студентов заняли первые места в номинациях "Битбокс", "Авторская песня", "Цирковое искусство". Также третье место в Cheer Dance Show заняли Needles. Региональная программа получила специальный приз за оригинальный саундтрек: жюри понравилось сочетание классического и современного искусства. 

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка памяти Георгия Тараторкина.

Фото: vk.com/studvesnarsm

Теги: всероссийская студвесна
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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