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В Петербурге открылась выставка памяти Георгия Тараторкина
Сегодня, 18:28
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smirenny

В Петербурге открылась выставка памяти Георгия Тараторкина

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Выставка открылась в Музее театрального и музыкального искусства.

В Петербурге открылась новая выставка, посвященная народному артисту РСФСР Георгию Тараторкину. "Благословляю все, что было…" организовали в Музее театрального и музыкального искусства.

Изначально выставку хотели приурочить к 75-летию со дня рождения Тараторкина, который родился 11 января 1945 года, однако из-за пандемии открытие пришлось перенести.

Гости выставки смогут посмотреть на документы и фотографии из семейного архива, а также фотографии из архива театра имени Моссовета в котором Тараторкин выступал и работал. Кроме того на выставке покажут личные вещи, сценические костюмы, подарки, дипломы, правительственные награды и многое другое. 

Артист получил известность после выхода фильма "Преступление и наказание".

Ранее мы писали, что Петербург стал одной из площадок всемирного фестиваля Ars Electrotica.

Фото: Кинопоиск

Теги: музей театрального и музыкального искусства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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