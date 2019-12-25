Петербург стал одной из площадок всемирного фестиваля Ars Electrotica

Петербуржцы и гости города смогут решить, способен ли искусственный интеллект чувствовать природу как человека, возможно ли создание садов на космических кораблях и других типов "капсульной" жизни, а также выяснить, какие они "блуждающие сады" города и его окрестностей.

В первый раз за свою 40-летнюю историю фестиваль Ars Electronica, базирующийся в австрийском Линце, проводится в онлайн-режиме в 120 городах мира. В их числе оказался Петербург.

Основные мероприятия в городе – с 9 по 13 сентября. Однако организаторы сомневаются, что подобный эксперимент сможет повториться в постпандемической реальности.

В этом году концепция фестиваля – "Сады Кеплера": сад как метафора нового способа сетевого взаимодействия и обмена идеями в изменившемся мире. В Петербурге эту тему раскрывает проект "Пангардения", в котором задействовано более 40 российских и зарубежных художников, в работах которых отражена главная тема проекта – духовная близость.

По словам Натальи Кур, основателя KURFUTURELAB, именно ведущий куратор Артур Константинов настоял на большом количестве участников, чем самым проект удивил всех.

Даже опытные кураторы не знали, что в городе столько художников, работающих с Art&Science – замечает Наталья.

Выставка "Пангардения" разделена на четыре условных сада: парники, блуждающие сады, заброшенные сады и пост(не)человеческие сады. Ее представили в новом пространстве AIR на Васильевском острове – первой в Петербурге галерее-мастерской для коллабораций художников и ученых, которую открыл Университет ИТМО.

На выставке представлены шесть инсталляций и перформансов уже известных петербургских медиахудожников и молодых авторов. Посетители встретились с "говорящими" деревьями, погрузились в мир почвенных глубин и ознакомились с цифровыми садами, вырастающими из реальных растений.

Мы готовили эту выставку в максимально сжатые сроки. Это, можно сказать, самая динамичная и стрессовая выставка – вспоминает организатор.

Кроме того, в рамках проекта была создана плавучая инсталляция из 240 петуний, выращенных художницей Натальей Балабановой в период самоизоляции. Ее трехчасовое путешествие станет главным событием программы. Судно "Пангардения" пройдет от реки Ждановки, выйдет в Неву, пройдет по реке Мойке и через Крюков канал выйдет в канал Грибоедова.

По задумке, видеопроекция "внутреннего мира" водных артерий Петербурга должна транслироваться на экране-парусе, на фасадах зданий и кронах деревьев в нескольких точках по ходу путешествия. На всем пути рядом с арт-объектом будет лодка-дрон, созданная учеными ИТМО для мониторинга воды. Технология водного дрона, по замыслу создателей, войдет в систему "умного города", агентами которой станут не только машины, но также люди и природа.

В нашей команде собрались очень разные люди. И вот я, например, задала бы вопросы администрации Санкт-Петербурга по результатам сбора данных воды. Кураторам не нравится эта идея, потому что их главное отличие – независимость от организаций и институций, поэтому, в первую очередь, этот проект, конечно, о красоте "подводных садов" города и их величии - отметила Наталья.

В рамках фестиваля для любителей искусства проводились воркшопы, лекции и чтения-перформансы от художников и ученых в режиме онлайн. А тем, кто все-таки задался вопросом, способен ли искусственный разум чувствовать природу как человек, организаторы фестиваля отвечают словами Владимира Белого:

Искусственного интеллекта не существует. Творчество навсегда останется прерогативой человека, а ИИ только сможет человеку эффективнее и качественнее творить и взаимодействовать с окружающим миром

Фото: предоставлено организаторами

Текст: Валерия Данильченко