Музей театрального и музыкального искусства в Петербурге откроется 15 июля

Принимать будут одиночных посетителей и группы до 5 человек.

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства распахнет для посетителей двери с 15 июля. Так, откроются два филиала музея: Анфилада парадных залов (2 этаж) Шереметевского дворца – Музея музыки и музей-квартира семьи актеров Самойловых.

Известно, что музеи смогут принимать одиночных посетителей и группы до пяти человек. В таких условиях можно будет соблюдать социальную дистанцию.

Ранее мы сообщили, что театр "Балтийский дом" открыл сезон.

Фото: "Музей театрального и музыкального искусства" / ВКонтакте