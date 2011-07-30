Музей театрального и музыкального искусства в Петербурге откроется 15 июля

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства распахнет для посетителей двери с 15 июля. Так, откроются два филиала музея: Анфилада парадных залов (2 этаж) Шереметевского дворца – Музея музыки и музей-квартира семьи актеров Самойловых.
Известно, что музеи смогут принимать одиночных посетителей и группы до пяти человек. В таких условиях можно будет соблюдать социальную дистанцию.
Ранее мы сообщили, что театр "Балтийский дом" открыл сезон.
Фото: "Музей театрального и музыкального искусства" / ВКонтакте
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