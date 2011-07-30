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Музей театрального и музыкального искусства в Петербурге откроется 15 июля
Сегодня, 15:27
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ruzannar

Музей театрального и музыкального искусства в Петербурге откроется 15 июля

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Принимать будут одиночных посетителей и группы до 5 человек.

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства распахнет для посетителей двери с 15 июля.  Так,  откроются два филиала музея: Анфилада парадных залов (2 этаж) Шереметевского дворца – Музея музыки и музей-квартира семьи актеров Самойловых.

Известно, что музеи смогут принимать одиночных посетителей и группы до пяти человек. В таких условиях можно будет соблюдать социальную дистанцию.

Ранее мы сообщили, что театр "Балтийский дом" открыл сезон.

Фото: "Музей театрального и музыкального искусства" / ВКонтакте

Теги: музей квартира, музей театрального и музыкального искусства, театральный музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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